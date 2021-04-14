Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor
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Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekileceklerini açıkladı. Biden, "11 Eylül saldırısının 20. yıldönümünden önce Afganistan'dan çıkmış olacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilmeye başlayacaklarını açıkladı. Biden, "ABD'nin çekilme süreci, güvenli şekilde ve müttefiklerle tam koordinasyon halinde yürütülecek. 11 Eylül'deki çirkin saldırının 20'inci yıldönümünden önce Afganistan'dan çıkmış olacağız" dedi.

"SONU GELMEYEN SAVAŞA SON VERME ZAMANI"

Biden, Afganistan'daki ABD askeri varlığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bin Ladin öldü, El Kaide tehdidi azaltıldı, artık Afganistan'daki 'sonu gelmeyen savaşa' son verme zamanı" ifadelerini kullandı.

Biden, askeri çekilmenin Afganistan devletine olan desteğin sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın da Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.

NATO: BİRLİKTE GİTTİK, BERABER ÇIKACAĞIZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise ABD'nin kararına ilişkin "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz." dedi.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Biden çekilme kararını durmadan önce Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım. Afganistan İslam Cumhuriyeti ABD'nin kararına saygı duyuyor ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için ABD'li ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

"Ortaklığımızın bir sonraki aşamasına geçerken, devam eden barış çabalarında ABD/ NATO ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Ghani, Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin halkını ve ülkesini tam anlamıyla savunabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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