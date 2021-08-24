Biden, savaşta yardımcı olan Afganlıları ABD'ye davet edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme araştırma sonrasında kendilerine Afgan savaşı sırasında yardımcı olan Afganlıları ABD'ye davet edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme araştırma sonrasında kendilerine Afgan savaşı sırasında yardımcı olan Afganlıları ABD'ye davet edeceğini belirtti.

Joe Biden mesajında "Tarama ve araştırmadan sonra, savaşta bize yardım eden Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerine davet edeceğiz. Çünkü biz buyuz. Amerika budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı