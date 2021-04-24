Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı. Skandal tanımlamaya Türkiye'den tepki yağarken Biden'ın metinde İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' ifadesi kullanması dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Biden'ın bu tanımlamasını içeren metinde bir skandal daha ortaya çıktı. Açıklamada İstanbul yerine 'Konstantinopolis' dediği görüldü.

Biden tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız."