Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek

ABD'de bıçak sırtındaki eyaletlerden biri olan Georgia'da Biden'ın geriden gelerek öne geçmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi. Çavuşoğlu açıklamasında "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.

Tüm dünya Amerika'dan gelecek seçim sonuçlarına kilitlendi. Kıran kırana devam eden seçim yarışında Biden, geriden gelerek önce geçtiği Georgia'da avantajı eline geçirdi. Demokratların başkan adayı buradaki üstünlüğünü korursa büyük ölçüde başkanlığını garantileyecek.

BİDEN ARİZONA VE NEVADA'DA DA ÖNDE

Şu anki sonuçlara göre Trump'ın ciddi şekilde önünde bulunan Biden, Arizona'daki delegeler de eklenince 264 delege sayısına ulaşıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Arizona'yı kazanacak olan Biden, önde olduğu Nevada'yı da alırsa Georgia'ya gerek kalmadan başkanlığını ilan edecek.

"İLİŞKİLERİMİZİ PARTİ ÜSTÜ GÖRÜYORUZ"

Biden Beyaz Saray'a yaklaşırken, Türkiye'den ABD seçimleriyle ilgili olarak bir açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu oy sayma sürecinin demokratik ve şeffaf olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Herkes saygı duymalıdır. Geçmişte de farklı yönetimlerle de çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü yada siyasi üstü görüyoruz. İnişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu" dedi.

"YENİ AMERİKAN YÖNETİMİNE DE AYNI ŞEKİLDE YAKLAŞACAĞIZ"

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında, "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Trump ile dostluk en zor anlarda kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.