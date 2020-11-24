Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu
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Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu

24.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:07

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokratların adayı Joe Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı. Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Antony Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.

"DÜNYANIN TÜM SORUNLARINI TEK BAŞIMIZA ÇÖZEMEYİZ"

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu
Antony Blinken

"ÇOK TARAFLILIK VE DİPLOMASİ GERİ DÖNDÜ"

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu
Linda Thomas Greenfield
Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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