Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı
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Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı

Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Kudüs'te ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Kudüs'te ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şiddeti durdurmak için yeterince çalıştığına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Dün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Biden, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğunun da sadece İsrailli değil, bölgedeki birçok ülkedeki mevkidaşları ile görüştüğünü kaydetti.

Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Bugüne kadar aşırı bir tepki almadık. Buradaki asıl mesele özellikle sivil nüfusun yaşadığı bölgelere atılan roketlerin sayısının azalması. Bu konuda birçok görüşme daha yapmamızı bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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