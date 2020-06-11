Biden'den Trump'a "seçimde oy çalmayı deneyecek" suçlaması
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Biden'den Trump'a "seçimde oy çalmayı deneyecek" suçlaması

NEW Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "oy çalma girişiminde bulunacağı" suçlaması yöneltti.

Biden'den Trump'a
11.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:22

NEW Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "oy çalma girişiminde bulunacağı" suçlaması yöneltti.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulunan Biden, "Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı." dedi.

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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