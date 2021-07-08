Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi
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Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin arasındaki görüşmenin ardından Afganistan'dan çekilme tarihini 31 Ağustos'a çekti. Biden daha önce çekilme tarihini 11 Eylül olarak açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, çekilme sürecinin öne çekildiğini açıkladı.

Biden, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine rağmen ABD askerlerinin çekilmeye devam etmesini eleştirenlere, "Daha kaç bin ABD askerini riske atmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelterek, ABD askerlerinin 11 Eylül'de değil, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmiş olacağını söyledi.

TECÜMANLARA "ABD'DE EVİNİZ VAR" ÇAĞRISI

"Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük" diyen Biden ayrıca, Afganistan'da ABD ordusunda yardım eden tercümanlara seslenerek, "ABD'de sizin için bir ev var" dedi.

DAHA ÖNCE 11 EYLÜL'E İŞARET EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmuştu.

AKAR-AUSTIN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini sürdürdüğü belirtilerek, "Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" denildi.

Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
ILKER YILDIZ: Evet biz görüştük o yüzden çekiliyorlar (!) Bu ne biçim algı oluşturma çabası. Milletin aklıyla alay etmeyin rica ederim. Ülke olarak halimiz ortada bu tip haber başlıkları ile bazı şeyleri zorlamayın lütfen.
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