Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Microsoft dahil birçok kritik şirkete ve bakanlıkların dijital alt yapılarına düzenlenen saldırıya ilişkin mevcut Başkan Trump'a suçlamalar yöneltti.. Saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu kaydeden Biden, 'gerekli cevap verilecek' dedi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, siber güvenlik ihlalinin ulusal güvenlik için büyük bir risk oluşturduğunu, dikkatli bir şekilde planlanıp düzenlendiğini söyledi.

Biden, yabancı aktörlerin en az geçen yılın sonundan beri bu saldırı üzerinde çalıştığını belirterek, Trump yönetiminin siber güvenliği önceliğine almadığını belirtti. ABD Başkanı, "Siber saldırı karşılıksız kalmamalı. Sorumlu olanlarım bulunması içi adım atılması gerek. Bu saldırı Trump'ın yönetiminde, kendisi yönetmezken oldu." diye konuştu.

BİDEN RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Bıden, Trump yönetiminin siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuğuna dair resmi bir açıklama yapması gerektiğini kaydederek "Siber saldırının kontrol altında olduğuna dair bir kanıt görmüyorum. ABD siber saldırıya tepki verecek ancak seçenekleri tartışmayacağım" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ÇİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

Trump, "Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin'in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!)." diyerek Çin'i işaret etmişti.