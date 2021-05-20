Biden, Asyalılara yönelik nefret suçlarıyla mücadele için hazırlanan yasayı imzaladı
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Biden, Asyalılara yönelik nefret suçlarıyla mücadele için hazırlanan yasayı imzaladı

Biden, Asyalılara yönelik nefret suçlarıyla mücadele için hazırlanan yasayı imzaladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından artan Asya kökenli Amerikalılara karşı nefret suçlarının önlenmesine yönelik yasayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından artan Asya kökenli Amerikalılara karşı nefret suçlarının önlenmesine yönelik yasayı onayladı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile "Kovid-19 Nefret Suçları Kanunu" adı verilen yasayı onayladı.

İmzanın ardından bir konuşma yapan Biden, "Tek bir halk, tek bir millet ve tek bir Amerika olarak birleşmeliyiz." çağrısında bulundu.

Biden, nefret suçlarını "çirkin bir zehir" olarak nitelendirerek, "Birçok Asya kökenli Amerikalı, bu yıl, güvenliklerinden korkarak uyandılar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, gazetecilerin Filistin'de ateşkes olup olmayacağı yönündeki sorularına yanıt vermeden salondan ayrıldı.

Söz konusu yasa, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının daha kolay rapor edilmesini ve Adalet Bakanlığının bu yöndeki incelemelerini detaylandırmasını öngörüyor.

Nisan ayında Senato'dan 1'e karşı 94 oy ile kabul edilen tasarı, 18 Mayıs Salı günü de Temsilciler Meclisinde 62'ye karşı 364 oy ile kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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