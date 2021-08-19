Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepki çekti: Bu 4-5 gün önceydi
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Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepki çekti: Bu 4-5 gün önceydi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesi sonrasında ülkeden kaçmak isteyen insanlar havalimanına akın etti. Havalanan uçakların iniş takımlarına tutunan 3 kişi yüksekten düşerek can verdi. Bu durumun hatırlatıldığı ABD Başkanı Joe Biden ise, kahreden olay hakkında "Bu 4-5 gün önceydi" yanıtını verdi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında halk ülkeden kaçmak için farklı yollara başvurdu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan binlerce insan havalimanlarına akın etti. Kendi vatandaşlarını tahliye etmek için alanda bulunan farklı ülkelerin uçaklarının peşinden koşan insanlar arasında izdiham yaşandı. Bu kargaşalarda en az 17 kişi yaralandı.

UÇAKTAN DÜŞEN 3 AFGAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Bunun yanı sıra havalanacak ya da kalkan uçakların iniş takımlarına, tekerleklerine tutunan insanlar ise ülkeden gitmek için ölümü bile göze aldı. Servis edilen görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertirken uçaklardan düşen 3 kişi ise hayatını kaybetti. Hatta sonrasında yayınlanan raporlarda uçakların iniş takımlarında bu insanlara ceset parçalarının bulunduğu ortaya çıktı.

"DÖRT BEŞ GÜN ÖNCEYDİ"

Yıllardır Afganistan'da bulunan ABD ise sadece kendi vatandaşlarını ve ABD ordusu adına çalışan Afganları almak için ülkede tahliye operasyonu başlattı. Bölgedeki kaosa ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden ise tepki çekecek söylemlerde bulundu.

ABC News kanalında George Stephanopoulos'un sorularını yanıtlayan Biden, Afganistan'da yaşanan kaosun kaçınılmaz olduğunu ve ABD'nin ülkeden çekilmesinin başka türlü gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü. Stephanopoulos'un, "Yüzlerce insanın C-17 uçağına sıkışmış görüntülerini gördük. Afganların gökyüzünden düştüklerini gördük" sözleri üzerine ise Biden "Bu dört beş gün önceydi" yanıtını verdi.

ABD ASKERLERİNİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ UZAYABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin tahliye operasyonu bitene dek ülkede kalacağını, bunun daha önce tam çekilme için son gün olarak açıklanan 31 Ağustos'tan sonraya sarkmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepki çekti: Bu 4-5 gün önceydi
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Gözde Nur Bayar
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