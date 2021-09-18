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Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı tartışmada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı tartışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi otobüs durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında sürtüşme olan 17 yaşındaki N.A.D. ile M.P. otobüs durağı önünde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte 2 şahıs da birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan tartışmada N.A.D. ile M.P. ağır yaralandı. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin araya girmesiyle olay dağılırken yaralı şahıslar Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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