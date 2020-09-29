Bıçaklı gasbı böyle izlediler
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Bıçaklı gasbı böyle izlediler

29.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:02

Bıçaklı gasbı böyle izlediler Adana'da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasp etti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi Gasp anı saniye saniye görüntülendi, olaydan sonra yakalanan zanlılar tutuklandı Adana'da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak...

Bıçaklı gasbı böyle izlediler

Adana'da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasp etti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi

Gasp anı saniye saniye görüntülendi, olaydan sonra yakalanan zanlılar tutuklandı

ADANA - Adana'da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasp etti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 Eylül saat 21.00 sıralarında terzide çalışan Eymen ve İsa Elabacı adlı ikiz kardeşler işlerini bitirdikten sonra yaya olarak evlerine gitmek için yola çıktı. Bu arada karşılarından gelen iki kişi önce ikiz kardeşlere sigara sordu. Sigaralarının olmadığını söyleyince bu kez de saat sordu. Saate de yanıt alamayan zanlılar "Nasıl saatiniz olmaz" diyerek bıçak çekip ikizleri kollarından bıçakladı. Daha sonrada bıçakla korkutup hem sigaralarını hem de cep telefonlarını aldı. Bu anları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Güvenlik kamerası bütün olup biteni saniye saniye kaydetti. Zanlılar olay yerinden uzaklaştıktan sonra ikiz kardeşler polise giderek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler zanlıların Müslüm G.ve Muhammet Can Ö.olduğunu tespit etti. Polis olay yerinden zanlıların kaçtığı yöne doğru yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden ise zanlıların Hürriyet Mahallesinde oturduğunu saptadı. Polis mahalleye yaptığı baskında iki zanlıyı da yakaladı. Zanlılar suçlamaları kabul ederek cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis cep telefonunu satılan yerden alıp sahibine teslim etti. Yaralanan ikiz kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Zanlılar ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bıçaklı gasbı böyle izlediler
Bıçaklı gasbı böyle izlediler
Bıçaklı gasbı böyle izlediler
Bıçaklı gasbı böyle izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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