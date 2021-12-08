Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak ortasında 3 yerinde bıçaklanan kadını jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şarkıyla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde eşi M.B.'nin (37) önünü kesen kocası "beni nasıl aldatırsın" şeklinde bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eşine saplamaya başladı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının yaşadığı dehşet bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. - SİVAS

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