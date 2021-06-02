Bıçakladığı sevgilisinin ölümüne neden olan Arzu Soytürk hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

Bıçakladığı sevgilisinin ölümüne neden olan Arzu Soytürk hakkında 18 yıla kadar hapis istemi Bahçelievler'de çıkan tartışmada sevgilisini bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olan Arzu Soytürk'ün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bıçakladığı sevgilisinin ölümüne neden olan Arzu Soytürk hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Bahçelievler'de çıkan tartışmada sevgilisini bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olan Arzu Soytürk'ün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, sanığın 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi.

Bahçelievler'de tartıştıktan sonra sevgilisi Sedat Akyazı'yı bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olan Arzu Soytürk hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arzu Soytürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandı. Tarafların avukatları ve bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın 4 yıllık sevgili olduklarına, sanık Arzu Soytürk'ün erkeklere yönelik bir yerde garsonluk yapması nedeniyle maktulle arasında tartışma çıktığı ve maktulün sanığa başka erkekler ilişki yaşadığı imasında bulunduğu kaydedildi. Tartışma sonucunda sanığın maktulün bacağına arkadan bıçak sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, sanığın ifadesinde maktulün kumar borcu olması nedeniyle 'git nereden buluyorsan para bul' dediği ve maktulü korkutmak için bıçağı salladığı, öldürme niyetinin olmadığı belirtildi.

Olayın oluş şekli, bıçak darbesinin maktulde bir adet ve bacak kısmında olması, sanığın 112'yi aramaya çalışması nedeniyle sanığın yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilen mütalaada, sanık Soytürk hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaadan sonra beyanda bulunan sanık Arzu Soytürk, "Öldürme amacıyla bir şey yapmadım. Ona zarar verme niyetim yoktu. Ben oturuyordum, maktul ayaktaydı. Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu

olaydan sonra öğrendim" dedi.

Müştekilerin avukatı da, sanığın maktule arkası dönükken bıçakladığını ve sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirtti. Sanık Soytürk'ün avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sedat Akyazı ile sanık Arzu Soytürk'ün 4 yıldır gönül ilişkisi olduğu, zaman zaman birlikte yaşadıkları ve olay günü 30 Ekim 2020'de sanık ile maktulün Bahçelievler'deki sanığın evinde bir süre oturdukları anlatılmıştı. Sanık Soytürk'ün erkeklere yönelik bir kahvehanede garsonluk yapması nedeniyle maktul Akyazı'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve taraflar arasında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, sanığın sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayın oluş şekli sebebiyle öldürme kastının olmadığının anlatıldığı iddianamede, sanık Arzu Soytürk hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu