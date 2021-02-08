Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir?
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Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir?

08.02.2021 02:30 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:34
Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir?

İzmir'de evinde gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir? Beyza Buldağ, twitter hesapları Boğaziçi Dayanışması ve Öğrenci Sendikası paylaşım yapmakla suçlanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, polis baskınıyla evinden gözaltına alındı. İzmir Buca karakolunda tutuklanmasının ardından İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Beyza Buldağ tutuklandı mı? Beyza Buldağ kimdir?

BEYZA BULDAĞ TUTUKLANDI MI?

MSGSÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması ve Öğrenci Sendikası olan twitter hesaplarından paylaşım yapmak suçuyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, 'halkı kin nefret düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla sebebiyle mahkeme tarafından tutukluluğuna karar verildi. Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Avukat Özgür Urfa, 'Boğaziçi Dayanışması hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. CB'ye mektup sebebiyle CB'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik. Tek delil ise telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi' açıklamasında bulundu.

BEYZA BULDAĞ KİMDİR?

Beyza Buldağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisidir.

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