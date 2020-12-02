Beyyine Suresi oku | Beyyine Suresi anlamı, fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? (Diyanet Meali)

Kur'ân-ı Kerîm'in doksan sekizinci sûresi olan Beyyine Suresi oku | Beyyine Suresi anlamı, fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? (Diyanet Meali) Beyyine Suresi kaç kere okunmalı? Beyyine Suresi hangi cüzde?





Kur'ân-ı Kerîm'in doksan sekizinci sûresi olan Beyyine Suresi oku | Beyyine Suresi anlamı, fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? (Diyanet Meali) Beyyine Suresi kaç kere okunmalı? Beyyine Suresi hangi cüzde?

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh

2.Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3.Fiha kütübün kayyimeh

4.Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh

5.Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh

6.İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh

7.İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh

8.Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

BEYYİNE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

BEYYİNE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

BEYYİNE SURESİ ANLAMI VE MEALİ

Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. ?1?

Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. ?2?

O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. ?3?

Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. ?4?

Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. ?5?

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. ?6?

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. ?7?

Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. ?8?

BEYYİNE SURESİNİN FAZİLETİ

Resulullah Hz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur."(Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur'ân, 6/457; Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/187)

Resulullah Hz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -'Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim'. "(Suyuti, el-İtkan, 2/401)

Bu sure hakkında Resulullah Hz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): "Eğer insanlar bu surenin içindekini(n faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi" buyurmuşlardır.Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:

-"Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah'ın Resulü!" Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

-"Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah'ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah'a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah'u Teala onun dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir."

Rivayet edildi ki:

Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Düşman şerrinden korunmak için okunur.

Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.

Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.

Beyyine Suresi kaç kere okunmalı?



Beyyine Suresi düşman şerrinden korunmak için okunur. Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur. Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.

Beyyine Suresi hangi cüzde?



Beyyine suresi 598. sayfada yer alıyor. 30. cüzde yer almaktadır. Medine döneminde inmiştir ve 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.