Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu
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Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Politika

Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz kutlamaları kapsamında vatandaşlar saygı nöbeti tuttu.

Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz kutlamaları kapsamında vatandaşlar saygı nöbeti tuttu.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin yıl dönümünde dualar okundu, şehit kabirleri ziyaret edildi, camilerden selalar okundu. Hükümet Konağı bahçesinde toplanan yüzlerce vatandaş dualar eşliğinde gece geç saatlere kadar saygı nöbeti tuttu. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar ve yüzlerce vatandaş bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber düzenlenen programda dualar edip Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halka seslenişini izledi. Program gece geç saatlere kadar sürdü.

Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu
Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu
Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu
Beytüşşebap'ta vatandaşlar saygı nöbeti tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe

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