Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
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Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dev projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor.

Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dev projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor. İlçede yıllardır içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlara AK Partili Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan müjdeli haberi vererek sorunun çözüleceğini açıkladı.

Beytüşşebap'ta musluklardan akan çamurlu su artık tarihe karışıyor. Her yıl su sorunu yaşayan ilçe sakinlerine müjdeyi AK Partili Belediye Başkanı Aşan verdi. DSİ ile protokol imzalanmasının ardından ilçe merkezi ve köylerinde içme suyu projesi ile dere ıslah çalışmaları için start verildi.

Verdiği sözlerden en önemli olanını yerine getirdiğini kaydeden Başkan Aşan, "Artık ölsem de gam yemem. Bugün Beytüşşebap için tarihi bir gündür. İki yıldır çalışmalarımız sonuç verdi. Projemiz sonrası inşallah ilçe temiz suya karışacak. Bununla beraber hem zümrüt kaplıcası hem de Singever Deresinde dere ıslah çalışması ve köprüler yapacağız. Yüz yıllık sorunu çözmüş bulunmaktayız. Artık ölsem bile gam yemem. Çünkü sözümüzü yerine getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak. Dev projeler inşallah bir bir gelecektir" dedi.

Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe

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