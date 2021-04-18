Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yatılı bölge ilk ve ortaokulunda öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu.

Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yatılı bölge ilk ve ortaokulunda öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu. Yüz yüze eğitime ara verilen salgın süresince evlerinde interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler EBA Destek Noktasında ders işleyip sınavlara hazırlanıyor.

Beytüşşebap ilçesinde yurtlarda kalan ilk ve ortaokul öğrencilerinin korona virüs sürecince derslerinden geri kalmamaları için Z Kütüphanesinde EBA Destek Noktası oluşturuldu. Evlerinde interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, EBA Destek Noktasında sınavlara hazırlanıp derslerinden geri kalmıyor. Köylerde kalan ve internet ile bilgisayarları olmayan öğrenciler, dönüşümlü olarak bu sınıflarda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle hafta içi sürekli açık olan sınıfta sosyal mesafe kuralı unutulmuyor. Açılan sınıf sayesinde öğrenciler hem ders çalışıyor hem de güzel vakit geçiriyor.

Ortaokul öğrenci Ömer Bedirhan Güzel, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmadığını söyledi. Güzel, "Burada her gün ders çalışıyorum. Salgın süresi boyunca derslerden geri kalmadık. Öğretmenlerim çok güzel ders anlatıyor. Kitap okuyorum. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Ruken Cin adlı öğrenci de "Burası bize çok faydalı oldu. Hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz" diye konuştu.

Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor
Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor
Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor
Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 13:06:04. #1.14#

title