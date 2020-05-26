Beytüşşebap'ta Faraşin üs bölgesindeki Mehmetçiklere bayram ziyareti
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin üs bölgesinde Mehmetçiklere bayramı ziyareti gerçekleştirildi.
26.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:34
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin üs bölgesinde Mehmetçiklere bayramı ziyareti gerçekleştirildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, Faraşin üs bölgesinde görev yapan askerleri Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.
Heyet ziyarette, Mehmetçiklerin bayramını kutladı.
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Kaynak: AA