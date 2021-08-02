Beyşehir ve Yalıhüyük'ten Manavgat'a yardım
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Beyşehir ve Yalıhüyük'ten Manavgat'a yardım

Beyşehir ve Yalıhüyük'ten Manavgat'a yardım
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehirve Yalıhüyük ilçelerinde, orman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlar için yardım toplandı.

Beyşehirve Yalıhüyük ilçelerinde, orman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlar için yardım toplandı.

Memur-Sen Beyşehir İlçe Temsilciliği ile Göl Feneri Yardımlaşma Derneği tarafından "Beyşehir Manavgat'ın yanında" sloganıyla başlatılan yeni yardım kampanyasında oluşturulan bir tır yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.

Memur-Sen Beyşehir İlçe Temsilcisi Halil Yavşil, "Manavgat'ta yangınlar hala devam etmekte. Bu yangınlarda mal ve can kaybı yaşanmakta ve bu acılar, biz Beyşehirlileri de gerçekten çok üzmektedir. Beyşehir'de yaklaşık 6 gündür yardım kampanyaları sürmektedir."dedi.

Göl Feneri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Takavcı ise "Allah'ın izniyle bu birlik beraberliğimizle beraber belki giden canlarımız geri gelmeyecek ama biz bu mal kayıplarını minimuma indirme ve karşılama noktasında hepimiz seferber olduk." ifadelerini kullandı.

Yalıhüyük'ten Manavgat'a yardım

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, belediye, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yardım kampanyası düzenlediklerini dile getirerek, "Manavgat yangının yaralarını sarmak için yardım kampanyamızda toplanan ayni ve nakdi yardımlar ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için toplanan saman balyası yüklü araçlarımız Manavgat'a ulaştı. Halkımız her zaman olduğu gibi yine yardımseverliğini gösterdi. Hepsine teşekkür ediyor, Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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