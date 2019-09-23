Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı

23.09.2019 15:58

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarılı milli sporcuları kabul etti.

Özdemir, İsveç'te yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikinci olan Fatma Keleş ile Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda üçüncü olan milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nu makamında ağırladı.

Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile sporcuların ailelerinin de eşlik ettiği kabulde Özdemir, her iki milli sporcunun da elde ettiği başarıyla Beyşehir'in gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Özdemir, "Zeliha ve Fatma kızlarımızın Avrupa çapında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ileride kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Bu konuda onlara güveniyoruz. Kendilerini ve antrenörlerini kutluyor, ailelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özdemir, milli sporculara başarıları dolayısıyla birer altın hediye etti.

Kaynak: AA