Beyşehir Gölü'nün buz tutan kıyı kesimlerinde gezenler polislerce uyarıldı

Kıyı kesimleri donan Beyşehir Gölü'nde, buz üzerinde yürüyüp bisiklet sürenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğü Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri, bir süre önce dondu.

Donan gölü görmek için kıyı kesimlere gelen vatandaşlar, çocuklarıyla tehlikeye aldırış etmeden Vuslat Parkı kıyılarında ve Aşk Adası önlerinde buz kütlesinin üzerine çıkarak dakikalarca yürüdü, bu anları sosyal medya hesabından paylaşabilmek için özçekim yaptı.

Bazı çocuklar ve gençlerin buz üzerinde kayak yaptığı gözlenirken, küçük yaştaki bir çocuğun da bisikletiyle göl üzerinde gezinti yaptığı görüldü. Bazı gençlerin ise buz tabakasının kırılma ihtimaline rağmen açıklara doğru yürümesi, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Beyşehir Gölü üzerindeki çok sayıda insanın yürüyüş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, yaptıkları uyarı anonsları ile buz kütlesi üzerinde yürüyenleri göl üzerinden çıkardı.

Ancak, polis ekiplerinin sahilden ayrılmalarının ardından aileler, yine göl üzerine inmeye devam etti. Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri de gölde yürüyenlerin fotoğraflarını çekti. Vatandaşları göle girmemeleri konusunda uyardı.

Bu arada, Aşk Adası'na gelen vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan martı sürülerini ekmek atarak besledi.