Beyşehir Gölü'nde Su Seviyesi Düşünce Küçük Adacıklar Ortaya Çıktı

Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan ve Konya ile Isparta ili sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni küçük adacıklar ve kara parçaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin 3'üncü büyük gölü, tatlı su olarak ise ülkenin en büyük sulak alanı olduğunu, bünyesinde değişik büyüklükleri sahip 33 adanın yer aldığını belirtti. Bu yıl geride kalan yaz döneminde yaşanan kuraklık, buna bağlı olarak tarımsal sulamanın artması ve buharlaşma kayıpları nedeniyle göl su hacminin küçüldüğünü ve su seviyesinin azaldığını vurgulayan Tan, kıyılarda ise gözle görülür bir çekilmenin yaşandığını, balıkçı teknelerinin kıyılardaki kara üzerinde kaldığını kaydetti. Su seviyesinin azalmasının göl yüzeyinde, görenlerin ilgisini çeken yeni küçük adacıklar ile kara parçalarının oluşmasına neden olduğunu vurgulayan Tan, "Beyşehir Gölü'nde bilinen 33 büyük ve küçük ada var. Ancak, yağışların az olduğu, suların çekildiği dönemlerde bugün de görülen yeni küçük adacıklar ve kara parçaları ortaya çıkıyor. Sular çekildikçe göldeki adaların sayısı artıyor. Yağışlar çok olduğu zaman bu küçük adacıklar kara parçaları gözlerden kayboluyor. Gölün gerçek has adaları kalıyor. Beyşehir'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de bu adalar ilgisini çekiyor. Özellikle, teknelerle bu adaları yakından görme imkanı bulan ziyaretçilerimiz, muhteşem doğasıyla kucaklaşmanın ve adaları tanımanın tadını ve keyfini çıkarıyor" dedi.



Öte yandan, göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan Manalga Adası ismi verilen mini ada da görenlerin ilgisini çekiyor. Balıkçıların da fırtınalı günlerde sığınma limanı olarak kullandığı belirtilen adadaki sazlıklar arasında kalan ağaçlar, bölgede yaşam süren kuşlara yaşam alanı oluşturuyor. Karabatakların yuva yaptığı ağaçlar, suların çekilmesiyle ortaya çıkan farklı görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Ada, fotoğraf tutkunları için de güzel görseller ortaya çıkarıyor. - KONYA