Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü
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Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü

Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Gölü'nde tabanı dip çamuruna saplanan gezinti yatı, turuna devam edemeyince balıkçı kayığıyla açıldı.

Beyşehir Gölü'nde tabanı dip çamuruna saplanan gezinti yatı, turuna devam edemeyince balıkçı kayığıyla açıldı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde her geçen gün suların çekilmesi, kent merkezindeki yat limanında göl üzerinde tur düzenleyen gezinti yatlarına zor anlar yaşatıyor.

Aşk Adası'ndaki iskelesinden tura çıkan bir gezinti yatı, biraz ilerledikten sonra sığ kesimde tabanı dip çamuruna saplanınca yoluna devam edemedi. Hareket edemeyerek bulunduğu yerde kalan gezinti yatındaki tura katılanlar, yanına yanaşan bir başka gezinti yatına nakledildi.

Tabanı çamura saplanan gezinti yatını ise kıyıdan gelen bir balıkçı kayığı, halatlara bağlayarak açıklara doğru çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Gezinti yatının işletmecisi Engin Şener, yaptığı açıklamada, kıyıların sığlaştığını belirterek, "Göl o derece kötü hale geldi. Yat limanında faaliyet gösteren tüm gezinti teknelerimiz benzer sıkıntıları yaşıyor. Yaşananlardan dolayı müşterilerimizin memnuniyeti gidiyor, insanları tekneden tekneye aktarıyorsunuz. Böyle giderse 15-20 gün sonra veya bir ay sonra gölde turlara çıkamayacağız. Beyşehir'de de yat turizmi diye bir şey kalmayacak." diye konuştu.

Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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Beyşehir Gölü'nde çamura saplanan gezinti yatı, balıkçı kayığıyla yüzdürüldü - Haberler
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