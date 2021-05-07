Beyşehir'de yağışların azlığından bazı çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı
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Beyşehir'de yağışların azlığından bazı çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı

Beyşehir'de yağışların azlığından bazı çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beklenen yağışların düşmemesi üzerine bazı çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beklenen yağışların düşmemesi üzerine bazı çiftçiler tarlalarını sulamaya başladı.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada, Beyşehir ve Hüyük'te kuraklık nedeniyle üreticinin mağdur olmamak için çareler aradığını söyledi.

Kanallara su verilmesiyle şeker pancarı üreticilerinin sulamaya başladığını aktaran Şahin, güzergahtaki hububat ve haşhaş ekimi yapan çiftçilerin de yararlanmak istediğini, bunlara da herhangi kısıtlama uygulanmadığını kaydetti.

Şahin, hububat, haşhaş üretimi yapan çiftçilerin de bedeli karşılığında tarlalarını sulama yapmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Sadıkhacı ve Selki bölgesindeki hatlara da bu sulama suları yönlendirildi. Akburun-Kıreli hattına su akışı oldu. Çünkü, bu çevrede de şeker pancarı ekimi ağırlıklı ama hububat ve haşhaş ekimi yapan çiftçi de sulama imkanına kavuştu. Sulama yapan çiftçilerimiz ürünlerinin zarar görmesini, en azından, bu yöntemle kurtarabildi. Ama yüksek kotlardaki ekili alanlara halen bir şey yapamıyoruz. O bölgelerin durumu gelecek yağışlara bağlı. Ekinlerde, sulama yapılamayan yerlerde yağış olmaması nedeniyle yanma durumu söz konusu. Aşağı kanal kenarlarındaki yağış alamayan tarlaları bu girişimlerimizle sulama imkanına kavuşturmuş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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