Beyşehir'de uçurtma şenliği
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Beyşehir'de uçurtma şenliği

Beyşehir'de uçurtma şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenlikte her yaştan çocuk ve yetişkin kendi tasarım uçurtmalarıyla birinci gelebilmek için yarıştı.

Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beyşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe çocuklarıyla birlikte stadyuma gelen ailelerin ilgisi yoğun oldu. Çim zeminin üzerinde yanlarında getirdikleri kendi tasarım uçurtmalarını en yükseğe çıkarabilmek için mücadele veren yarışmacılar, en büyük uçurtma, en güzel uçurtma ve en yüksek uçurtma kategorilerinde birinci gelebilmek için çaba gösterdi. Yaklaşık bir saat süren etkinliğin sonunda dereceye giren çocuklara sürpriz ödülleri Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu ile Beyşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Nuri Baysal tarafından verildi. - KONYA

Beyşehir'de uçurtma şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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