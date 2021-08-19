Beyşehir'de tarihi mekanlar ile göl kıyılarında temizlik seferberliği

Beyşehir Belediyesi tarafından tarihi mekanlar ile göl kıyılarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi tarafından tarihi mekanlar ile göl kıyılarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyşehir'in tarihi cazibe merkezlerinden Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve çevresi ile Beyşehir Gölü kıyılarında temizlik çalışmaları yürütüyor.

Unesco'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Sadıkhacı Mahallesi'ndeki Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu ile çevresinde başlatılan temizlik çalışmasında, ekipler havuz içerisinde su yüzeyini kaplayan yabancı ot ve yosunları arındırıyor.

Temizlik çalışmaları, havuz içerisindeki canlılara zarar vermeden sürdürülüyor. Kamelyalar çevresinde ziyaretçiler tarafından alana gelişigüzel atılan çevresel atıklar da toplanıyor.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmalarına, Beyşehir Gölü kıyılarında da devam ediyor.

Bu çerçevede, ilçe merkezindeki köprübaşı, yat limanı ve balıkçı barınakları çevresinde de genel bir mıntıka temizliği gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar