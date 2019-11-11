Beyşehir'de şehit uzman onbaşı anısına fidan dikildi

11.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:16

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit düşen asker anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı 11 milyon ağaç dikme kampanyasına Konya'nın Beyşehir ilçesinde de 60 bin çam fidanıyla destek verildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesindeki 7 bin metrekarelik boş bir alanda oluşturulan park alanında ise, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Konyalı Uzman Onbaşı Yunus Mermer anısına da fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikme etkinliğine ilçede bulunan ilk, orta ve lise gibi farklı okullardan gelen öğrencilerin yanı sıra mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in Konya il merkezinde yaşayan babası Recep Mermer ve diğer aile fertleri de alana gelerek, şehit oğullarının anısına çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül'ün de eşlik ettiği fidanların toprakla buluşturulması sonrasında, şehit Mermer için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Alanda, toplam 2 bin 360 çam fidanının dikimi gerçekleştirildi. Öte yandan şehit Mermer'in yükseköğrenimini Beyşehir ilçesinde tamamladığı öğrenildi.



Beyşehir'den kampanyaya 60 bin fidan desteği



Beyşehir'de, Türkiye genelinde "Geleceğe nefes" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, 35 farklı alanda toplam 60 bin fidanın toprakla buluşturulduğu öğrenildi. Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, Beyşehir Orman İşletme Müdürü Murat Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, kurum amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programda ise, gençlik merkezi bahçesinde çok sayıda çam fidanı toprakla buluşturuldu. Ardından fidanlara can suyu verildi, dualar edildi.



Kaymakam Özdemir, burada yaptığı konuşmada, ormanlık alanların ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye'deki orman varlığına işaret eden Kaymakam Özdemir, "İşte devletimiz, büyüklerimiz ne dedi? 11 milyon ağacı bugün dikin' dedi. Biz de bu kapsamda bu fidanları toprakla buluşturuyoruz. Beyşehir'de inşallah ağaçlandırma çalışmalarına bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA