Beyşehir'de gezinti yatları yeni sezonu açtı
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Ahmet Bülbül, Beyşehir, Konya, Güncel

Beyşehir'de gezinti yatları yeni sezonu açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte Beyşehir Gölü üzerinde gezinti yatlarının ada turları başladı.

09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Beyşehir'de gezinti yatları yeni sezonu açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte Beyşehir Gölü üzerinde gezinti yatlarının ada turları başladı.

Eşrefoğlu Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte geçen yılın sonlarında ara verdikleri yat turlarına havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlardan gelen talepler üzerine yeniden başladıklarını belirtti.

Köprübaşı mevkisindeki yat limanında bekleyen gezinti yatlarının ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni sezonu açtığını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Beyşehir, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip bir ilçe. İçerisinde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu konumuyla ve bu sektörde faaliyet gösteren gezinti yatlarıyla birlikte yat turizminin de son yıllarda gözde bir merkezi haline geldi. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte özellikle ilçe dışından bölgemize günü birlik olarak geziye gelen grup ve topluluklara hitap ediyoruz. Beyşehir'i ziyaret edenler mutlaka göl üzerinde yet gezisine de katılmadan ilçemizden ayrılmıyor. O yüzden özellikle bahar ve yaz dönemlerinde tur için teknelerimizin birisi açıklara gidiyor, diğeri geliyor. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte işlerimizin daha da iyi olacağını umuyoruz. Yeni sezona umutlu bir başlangıç yaptık. Teknelerimizle misafirlerimizi göl üzerindeki turlarımızla gezdirirken talep gelmesi halinde yakın adalara da götürüyoruz. En çok ilgi gören adamız Hacıakif Adası zaman zaman buraya da toplulukları götürüp gezdiriyoruz. İlçemize gelen ziyaretçiler düzenlediğimiz bu turlarla Konya'nın denizi olarak adlandırılan yöremizi, gölümüzü, adalarımızı ve coğrafyamızı tanıtmış oluyoruz."

Kaynak: AA

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