Beyşehir'de doğalgaz kullanan mahalle sayısı artıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde bu yıl doğal gaz konforuyla tanışan mahalle sayısının 9'a yükseldiğini söyledi.

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin hava kalitesinin artmaya başladığını dile getirdi.

İlçeye doğal gaz gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerya şirketi yetkililerine teşekkür eden Bayındır, "Eskiden mobil olarak Yeni Mahalle'nin bir kısmında 500-1000 aboneye verilen bir doğal gazdan şu anda Esentepe, Beytepe, Hacıakif, Yeni Mahalle, Evsat, Hacıarmağan, Dalyan ve Hamidiye mahalleleri doğal gaza kavuştu. Avşar Mahallesi'nde ise 3. merhale ve aşağıdaki konutlara da doğal gaz gelmeye başladı." dedi.

Gelecek yıl da Müftü ve Bahçelievler mahallelerinin doğal gaz konforuyla tanışacağını dile getiren Bayındır, şunları kaydetti:

"Bu yıl, köprüden bu tarafa teslim edilmiş olacak aboneleriyle. Önümüzdeki yıl Müftü ve Bahçelievler mahalleleri, onlar bitecek. Zaten TOKİ'ye bu son yapılan üçüncü merhale konutlara veriliyor. Aşağıdakilere de veriliyor. Önümüzdeki yıl tahmin ediyorum. Ben firma adına konuşmayayım ama şu hızla giderlerse ki çalışkan, başarılı bir firma, hakkını teslim edelim. 2022, en kötü 2023'ün ortalarına Beyşehir'de doğal gaz almayan yer kalmayacak."dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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