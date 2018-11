Beyşehir'de Ak Partililer Vefa Yemeğinde Buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen vefa yemeği programında partililer biraraya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen vefa yemeği programında AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana Beyşehir ilçesindeki teşkilatlanma yapısı içerisinde görev alan isimler, eski ilçe başkanları, mahalle temsilcileri, belediye meclis üyeleri biraraya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, birlik ve beraberlik mesajları verirken, bu ruhla önümüzdeki süreçte Beyşehir'de yine birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da konuşmasında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına değindi. Sürecin başladığını ve belediye başkanlığı noktasında aday adaylığı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Angı, "Genel merkezimiz mevcut değerlendirmelerini yapıyor, saha performanslarımız nedir, nerede başarılıyız, nerede eksiklerimiz var, yenilenmeye ihtiyaç olan yerlerde bu yenilenmeler ortaya çıkacak. Önemli olan adayımızın belli olduğu gün yine tek yumruk halinde ilçemizde en yüksek oyu alacağımız bir gayreti göstermek durumundayız. Hakeza Büyükşehirimiz için her taraf oy kullanacak, yeni rekorlara imza atmak zorundayız dava bildiğimiz için. Partimizin de yeni dönem hassasiyetleri için gönül belediyeciliğini niye önemsiyoruz, gönülleri fethetmeden ne yaparsanız yapın insanların sizi anlaması ve takdir etmesi çok zor. Her şey gönülden geçiyor. Gönülleri fethederek bu hizmetlerin artmasını sağlamak durumundayız. 31 Mart 2019 Türkiye için önemli bir seçim, Konyamız için son derece önemli, ilçelerimizin sağlayacağı büyük destekler ilde de yeni rekorlar ortaya çıkaraca inşallah. Ben bu seçimlerin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni aşklara doğru yelken açacağız"

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, "Biz il ve ilçe teşkilatlarımızı, meclis üyelerimizi ve AK Parti'mizin 2001'den bu yana gelen dava arkadaşlarımızı çok ama çok seviyoruz. Zira, bugün biz bu seçimleri kazandıysak, dava arkadaşlarımız sayesinde bu olmuştur. Rabbim bu dava arkadaşlığını bozmasın inşallah. Hizmetlere girmek istemiyoruz zira, hizmetleri zaten yaşıyoruz, görüyoruz, kullanıyoruz. Ama bu başarıyı nasıl yaptınız, nasıl elde ettiniz diyorsanız; bu başarının sırrı aslında çok zor değil; 'ben' değil, 'biz' olmaktan geçiyor. Dolayısıyla ilçe başkanımızla, kadın ve gençlik kollarımızla nereye gittiysek birlikte gittik. Tabi sadece ilçe teşkilatımız değil, bu süreçte bize il teşkilatımız da, milletvekillerimiz de fazlasıyla destek verdiler. Rabbim buradaki birlikteliği bozmasın, bakın ne güzel bir ortam var, bugün siz değerli dava arkadaşlarımız sayesinde burası heyecanlı ve bizlere değer katıyorsunuz. Katmış olduğunuz bu heyecan ve değer için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve inşallah biz birlikte, beraber olduğumuz müddetçe 31 Mart 2019 seçim sonuçlarından da hiçbir kaygımız endişemiz Rabbimin izniyle olmayacaktır, olamaz da. Biz aşkları bitirdik, yeni aşklara doğru inşallah yelken açacağız. O yeni aşkları da inşallah Rabbim bizlere bitirmeyi nasip eylesin" diyorum" şeklinde konuştu.

"Beraber çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ise, konuşmasında, her yerde olduğu gibi Beyşehir'e de hizmet etmenin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, "Bu salondaki herkes de bu hizmetlerin içerisinde payı harcı olan insanlar ve her seçim zor. Hiçbir seçimimiz bizim için kolay değil, ama hizmet bitiyor mu bitmiyor, yapıyorsunuz devamı isteniyor, hastane deniyordu bitti, adliye sarayı deniyordu kolaylandı artık hemen hemen bitmek üzere, Kurucuova yolu diyorlardı bitti artık; oradan insanlar yarım saatte geliyorlar ve inşallah önümüzdeki mahalli seçimlerimiz var. Biz her zaman başarılı bir şekilde çalıştık ve önümüzdeki seçimleri çok rahat bir şekilde kazanacağız ama hep beraber koşturarak beraber çalışacağız. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz elinden gelen gayreti gösterdi ve ciddi hizmetler yaptı. Sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz 17 sene içerisinde gerçekten Beyşehir'in çözülmeyen sıkıntılı olan işlerini çözdüler. Bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz inşallah. Çeşitli görevlerde bulunmuş çalışmış arkadaşlarımıza özellikle 17 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve bundan sonra beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve İl Başkanı Hasan Angı'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilirken, Belediye Başkanı Özaltun Hasan Angı'ya kendi resminin yer aldığı bir tabloyu verdi. - KONYA