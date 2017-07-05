Beyşehir'de 15 Temmuz 2. Uluslararası Demokrasi Şöleni 10-16 Temmuz'da Yapılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan 15 Temmuz Uluslararası Beyşehir Demokrasi Şöleni'nin 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.



Beyşehir Belediye Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Beyşehir'de geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen demokrasi şöleninin bu yılki programının belli olduğu belirtildi. Açıklamada, 6 gün boyunca devam edecek olan şölen kapsamında festival alanında sahne alacak sanatçıların Uğur Işılak, Mustafa Yıldızdoğan, Buray, Çağatay Akman, Orhan Çakmak, Abdurrahman Önül, Ufuk Ugriş, Emirhan Doğan, Emre ve Saleh gibi isimler olduğu belirtildi. Açıklamada, demokrasi şöleni programının netleşen diğer detaylarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:



"10 Temmuz günü Anıt Alanı'nda kortej yürüyüşü ile başlayacak demokrasi şölenimizin festival meydanında Beyşehir Belediyesi mehteran takımının gösterileri eşliğinde açılışı gerçekleştirilecek. Sanat sokağı açılışı, hat, ebru, resim, fotoğraf ve geleneksel el sanatları sergilerinin açılacağı programın ilk gününde çocuklara yönelik etkinlikler olacak. Moğolistan sirki gösterisinin ardından ise akşam saatlerinde Hasan Karataş ve Uğur Işılak konser programında sahne alacak. Demokrasi şöleninin diğer günlerinde Gürcistan Halk Dansları Topluluğu ve Afrika Akrobasi Grubu gösterileri sahne alacak. 14 Temmuz akşamı kum sanatı gösterisinin ardından ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından festival alanında konferans verilecek. 15 Temmuz'da ise Take Of Tepesi'nde yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirilecek ve aynı gün akşam saatlerinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi'nde ise Abdurrahman Önül konser programında sahne alacak. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, TBMM özel gündemle toplanacak, meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önünde tüm Türkiye'ye hitap edecek Cumhurbaşkanımızın konuşması, sinevizyon eşliğinde canlı olarak yayınlanacak ve festival alanındaki katılımcıların izlemesi sağlanacak. Demokrasi şöleni etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü üzerinde jetski, flayboard, banana, sofa ve su yatağı gösterileri, motorlu tekne ve yüzme yarışları etkinlikleri de yapılacak." - KONYA