Beyşehir Belediyesi'nin koronavirüs mesaisi sürüyor Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürüttüğü dezenfeksiyon mesaisi devam ediyor.

Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürüttüğü dezenfeksiyon mesaisi devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçe merkezinde ana caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ana caddelerin deterjanlı sularla yıkandığı, banka şubelerine ait ATM cihazlarının da dezenfeksiyondan geçirilerek daha steril hale getirildiği bildirildi.

Bu arada, açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de park, bahçe ve yeşil alanlarda faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, "Beyşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimize ait ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerimiz durmuyor ve yasağı fırsat haline getiriyor. Ekiplerimize hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Kaynak: AA