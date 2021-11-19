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Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da bir araya geldi.

Bayındır, Ankara ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettik. Bakanlığı'nın bünyesindeki konularla ilgili olarak Beyşehir'i örnek şehirler statüsüne taşıyacak olan projeler hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.

İçerişehir Mahallesi'nde Eşrefoğlu Camii ve Külliyesini de içerisine alan yenileme, kullanarak koruma anlayışı içerisinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacakları çalışmalar hakkında Bakan Kurum'un görüşlerini aldıklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Beyşehir Gölümüzün sorunlarına gösterdiği ilgileri nedeniyle, Beyşehir Emekliler-Üzümlü-Huğlu- Avşar TOKİ (yeni kısım) İnşaatlarına ve Üzümlü-Huğlu Silah Sanayi için Çevre düzeni planlarına verdiği onay ve destekten ötürü teşekkürlerimizi sunduk. Ayrıca, Ankara'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı da makamında ziyaret ettik."

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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