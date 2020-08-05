Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım
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Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım

Lübnan'ın başkentindeki büyük patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.

05.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:20

Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor.

Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var.

Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor.

Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.


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Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım
BBC
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