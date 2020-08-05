Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım Lübnan'ın başkentindeki büyük patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor. Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var. Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor. Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.

haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/





.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-2-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-3-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-4-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-5-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-6-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-7-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-8-13481089_o.jpg"/>.com/ haber /2020/08/05/beyrut-ta-patlama-fotograflarla-lubnan-in-9-13481089_o.jpg"/> Bütün fotoğrafların tüm hakları saklıdır.