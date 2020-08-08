Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
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Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vatandaşlar, 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan sorumlu tuttukları kişileri protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı.

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
08.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:49

Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamadan sorumlu tuttukları yöneticileri protesto etmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek, "Hesap Günü" adı altında gösteri düzenledi. Protestocular, limanda yaşanan patlama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere tüm yöneticilerin istifasını istedi.

"İNTİKAM, REJİM DÜŞÜNE KADAR İNTİKAM"

Göstericiler, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar.

Başkentteki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protestocular parlamento binasına yürümek istedi. Polis, göstericilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeyi beton ve demir bariyerler ile kapatırken, bariyerleri aşmak isteyen eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık vermesi ile protestoda tansiyon yükseldi.

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı

1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ, 238 KİŞİ YARALANDI

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 238'e yükseldi.

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN BİNASINI BASTILAR

Göstericiler, başkentteki Eşrafiya bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın binasını bastı. Eylemciler, binanın dışına "Beyrut silahsız bir şehir" yazılı pankart astı. Göstericiler, bina içerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Avn'a ait resimleri ise dışarıya atarak parçaladı.

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı

Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Öte yandan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab protestolar sırasında yaptığı açıklamada, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre için sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
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