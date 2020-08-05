Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu Beyrut'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği patlama anını görüntüleyen amatör bir kameraman, olay yerinden oldukça uzakta bulunmasına rağmen patlamanın basıncının etkisiyle hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limana yakın bölgede meydana gelen patlamada onlarca kişi hayatını kaybederken 4 bini aşkının kişinin de yaralandığı bildirildi. Atom bombasını andıran patlama anını görüntülemeye çalışan amatör bir kameramanın ise oldukça uzak bir mesafede bulunmasına rağmen basıncın etkisiyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyada gündeme gelen videoda patlama anını yaklaşık yarım kilometreden çekmeye çalışan bir kişinin patlamanın etkisiyle savrularak düştüğü görüldü. Dehşet anlarını yaşayan amatör kameramanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.