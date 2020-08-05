Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! Yıllardır süren ihmaller zinciri felakete neden olmuş
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Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! Yıllardır süren ihmaller zinciri felakete neden olmuş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla ilgili yapılan ilk incelemeler, olayın yıllardır süren ihmaller dizisine dayandığını ortaya çıkardı. Ayrıca incelemelerde 6 ay önce uzman bir ekibin depolanan amonyum nitrat için "tüm Beyrut'u havaya uçurabililir" uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

05.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:51

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla ilgili yapılan ilk araştırmalar, patlayıcı maddelerin depolanmasına ilişkin yıllarca süren ihmalin, 100'den fazla kişiyi öldüren patlamaya neden olmuş olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Reuters'a konuşan resmi bir kaynak, patlamanın nedenini "ihmal" olarak nitelerken, patlamaya neden olan malzemenin güvenli bir şekilde depolanması konusunun birçok kez gündeme geldiğini ancak kaldırılması veya imha edilmesi için "hiçbir şey yapılmadığını" söyledi.

Kaynağa göre dün Beyrut Limanı'nın 9 nolu deposunda çıkan yangın, amonyum nitratın depolandığı depo 12'ye yayıldı.

UZMANLAR "TÜM BEYRUT'U HAVAYA UÇURABİLİR" DİYE UYARMIŞ

Liman çalışanlarına yakın bir başka kaynak, altı ay önce patlamaya neden olan amonyum nitratı inceleyen uzman bir ekibin, kaldırılmaması durumunda "tüm Beyrut'u havaya uçurabileceği" konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Michel Avn patlamaya neden olduğu tahmin edilen amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklamıştı.

Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! Yıllardır süren ihmaller zinciri felakete neden olmuş

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi de dikkati çekiyor.

Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! Yıllardır süren ihmaller zinciri felakete neden olmuş
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