Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?
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Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında yaşanan büyük patlamada çok sayıda kişi can verdi. Binlerce kişi de yaralandı. Peki, Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı? Beyrut patlamasında kaç kişi öldü?

Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?
05.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:40

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Dünyada şok etkisi yaratan olayda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?

74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 74 kişinin öldüğünü, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 74 kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.

Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?

PATLAYICILARIN BULUNDUĞU DEPO İNFİLAK ETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı. Helikopterlerin de yangına müdahale etmek için havalandığı görüldü. Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi

Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?

ESKİ BAŞBAKAN'IN EVİ HASAR GÖRDÜ

Nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen patlamayla birlikte çevredeki binalarda da hasar oluştu. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

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