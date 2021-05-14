- Beyrut Limanı patlamasında ölenler unutulmadı- Hayatını kaybeden 207 kişinin fotoğrafı sokak duvarına çizildi

- Beyrut Limanı patlamasında ölenler unutulmadı Hayatını kaybeden 207 kişinin fotoğrafı sokak duvarına çizildi Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamayı anmak için grafiti sanatıyla, hayatını kaybedenlerin resimleri çizildi.

- Beyrut Limanı patlamasında ölenler unutulmadı

Hayatını kaybeden 207 kişinin fotoğrafı sokak duvarına çizildi

BEYRUT - Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamayı anmak için grafiti sanatıyla, hayatını kaybedenlerin resimleri çizildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler unutulmadı. Patlamada hayatını kaybeden 207 kişinin fotoğrafını Beyrut Limanı yakınlarındaki Haddad Caddesi'nde bulunan sokak duvarına çizildi, fotoğrafların altında isimleri yazıldı. Gönüllüler tarafından gerçekleşen bu girişime "Onlar değerliydi" ismi verildi. Siyah zemin üzerine fotoğrafları çizilen hayatını kaybedenlerin yakınlarından izin istendi. Bazı aileler yakınlarının fotoğraflarının çizilmesine izin verirken, isimlerinin yazılmasına izin vermedi.

Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamaya, yıllar önce el konulan ve limanda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSRİNE BORGHOL