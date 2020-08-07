Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargı makamlarının, Kuraytim ve Zahir'in yanı sıra eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına aldığı belirtildi. Haberde, söz konusu 3 yetkilinin, bugün 5 saati aşkın süreyle gerçekleştirilen sorgunun ardından gözaltına alındığına işaret edildi. Daha önce de Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Böylece Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.