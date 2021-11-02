Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karaşar Eğriova, Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören yaylalarında sonbahar renkleri hakim.Doğa yürüyüşü, çadırlı kamp yapmak ya da günübirlik dinlenmek için tercih edilen yaylalarda sonbaharda ayrı bir görsel güzellik yaşanıyor.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karaşar Eğriova, Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören yaylalarında sonbahar renkleri hakim.

Doğa yürüyüşü, çadırlı kamp yapmak ya da günübirlik dinlenmek için tercih edilen yaylalarda sonbaharda ayrı bir görsel güzellik yaşanıyor.

Karaşar Mahallesi muhtarı Mehmet Gürlek, Beypazarı'nın gerek tarihi dokusu gerek konak evleri gerekse de yaylalarıyla başkentin en gözde ilçelerinden biri olduğunu belirterek, özellikle bu mevsimde yaylalarda renk cümbüşü yaşandığını ifade etti.

Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

Beypazarı yaylaları sonbahar renklerine büründü

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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