Beypazarı'ndaki kazada motosikletli kurye ağır yaralandı - Haberler
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Beypazarı'ndaki kazada motosikletli kurye ağır yaralandı

Beypazarı'ndaki kazada motosikletli kurye ağır yaralandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. (64) idaresindeki 06 AL 1919 plakalı hafif ticari araç ile paket servise giden Mustafa Demirci'nin (19) kullandığı 06 ABY 601 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik Caddesi Gazipaşa yol kavşağında çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Demirci, ambulansla kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beypazarı'ndaki kazada motosikletli kurye ağır yaralandı

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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