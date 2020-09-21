Beypazarı'nda yüz yüze eğitim başladı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek okul bahçesine alındı. Veliler ise dışarıda heyecanlı şekilde çocuklarını izledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak