Beypazarı'nda yüz yüze eğitim başladı
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Beypazarı'nda yüz yüze eğitim başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Beypazarı'nda yüz yüze eğitim başladı
21.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:23

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek okul bahçesine alındı. Veliler ise dışarıda heyecanlı şekilde çocuklarını izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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