Beypazarı'nda şehitleri anma programı düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitleri anma programı yapıldı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitleri anma programı yapıldı.
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler seslendirildi.
Programa, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Şenarslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, şehit aileleri katıldı.
Öğrenciler şehit ailelerine gül dağıttı.
Daha sonra şehitlik ziyaret edildi.
Kaymakam Erdoğan, programdan dolayı öğrencileri tebrik etti.
Şehit aileleri de öğrencilere teşekkürlerini iletti.