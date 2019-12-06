Beypazarı'nda 10 Kıbrıs gazisine madalya verildi

06.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:38

Beypazarı ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine daha madalyaları verildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kaymakamlık SYDV Müdürü Alaettin Biçen, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler katıldı.

Serkan Sağlam, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde tüm gazileri belirlediklerini, geçen günlerde de 9 gaziye madalyalarını verdiklerini söyledi.

Bugün de 10 gaziye madalyalarını ve beratlarını takdim ettiklerini anlatan Sağlam, tüm gazilere madalyalarını vereceklerini kaydetti.

Kıbrıs gazisi Yaşar Erbil de madalya almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA