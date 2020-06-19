Beypazarı Kaymakamı Ayca'dan Kore Gazisi Gönenç'e ziyaret Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehit babaları ile Kore Gazisi Hulusi Gönenç'i ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehit babaları ile Kore Gazisi Hulusi Gönenç'i ziyaret etti. Kaymakam Ayca'ya ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Serkan Sağlam eşlik etti. İlçedeki 5 şehit babasıyla Gazi Hulusi Gönenç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaynak: AA