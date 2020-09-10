Beypazarı ilçesinde Kovid-19 denetimi
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Beypazarı ilçesinde Kovid-19 denetimi

Beypazarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kaymakam Temel Ayca başkanlığında denetim yapıldı.

Beypazarı ilçesinde Kovid-19 denetimi
10.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:06

Beypazarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kaymakam Temel Ayca başkanlığında denetim yapıldı.

Kaymakam Ayca, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Kaymakamlık başkanlığında ilçe genelinde 79 ekip kurduk. Bu ekiplerimiz, evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışanları, saat belirtmeksizin kontrol ediyor." dedi.

Denetimlerin polis nezaretinde, köylerde ise jandarma nezaretinde sürdüğünü dile getiren Ayca, denetimleri çok önemsediklerini bildirdi.

Ayca, "Test sonucu pozitif çıkanlar, evlerinde bu süreci tamamlayacaklar. Test sonucu pozitif olanların kesinlikle dışarı çıkmalarına müsaade edilmiyor." dedi.

Ayca, konunun hassasiyetle sürdürülmesi için Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'u da ayrı ayrı ziyaret ederek, durum değerlendirmesinde bulundu.

Ayca işletmelere sosyal mesafe konusuna uyulması, kıraathanelerde sandalye sayısının düşürülmesi ve hastalığın çok ciddiye alınmasını istedi.

Öte yandan denetimde test sonucu pozitif olan ve evinde karantinada bulunması gereken bir kadın pazara sebze satmaya geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından alandan çıkarılarak evine götürülen kadının pazarda çevresinde bulunan kişilerin de gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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